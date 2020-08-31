РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. Команда МУП «Водоканал» победила в соревнованиях по мини-футболу в рамках спартакиады трудовых коллективов в Подольске, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске на днях на тренировочных полях стадиона «Труд» прошли соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады трудовых коллективов. Результаты распределились следующим образом: I место - МУП «Водоканал»; II место - «ЗиО - Подольск»; III место - ООО «ДНТ», - говорится в сообщении.

Победителей и призеров поздравили с заслуженными наградами.