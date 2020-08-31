РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 авг. Жители городского округа Мытищи посетили праздничный концерт в честь Дня открытых дверей в ДК «Яуза», сообщается на сайте администрации горокруга.

В ДК «Яуза» прошел День открытых дверей, сотни мытищинцев смогли выбрать для себя понравившееся направление.

«В этот день для посетителей был организован концерт, где выступили такие творческие коллективы ДК «Яуза», как «Гимназия», Хор русской песни и другие. Юных мытищинцев порадовало выступление аниматоров в костюме панды. Жители Мытищ, которые посетили «Яузу», остались под впечатлением, многие из них приняли решение записаться на понравившееся направления», - говорится в сообщении.

По словам директора Дворца Натальи Егорочкиной, в числе популярных направлений - вокал и хореография.

«Я считаю, что моя задача - искать действительно талантливых людей, привлекать их в наш Дворец культуры, чтобы ДК развивался и рос, стал настоящим творческим центром городского округа Мытищи», - сказала Егорочкина.

Всего в «Яузе» представлено 18 бюджетных и 18 внебюджетных кружков. В числе новинок - театральная студия «Дом». Более подробную информацию о направлениях в ДК «Яуза» можно получить на сайте учреждения.

«Для нас это большой прорыв, потому что мы находимся в обновленном Дворце культуры. Здесь классная, молодая и амбициозная команда, и для нас честь присоединиться к ней. Мы делаем большой вызов всему танцевальному спорту, на базе «Яузы» у нас открывают большие перспективы, чтобы воспитывать новое поколение чемпионов», - сказал спортивный директор Первой танцевальной академии Московской федерации танцевального спорта Сергей Сапрыкин.