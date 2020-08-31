РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. Управляющая компания МУП «СЕЗ» Подольска провела вырубку молодой поросли на улице Рожкова в Климовске, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«И на придомовых территориях, и на муниципальных микрорайона Климовск ежедневно выполняются работы по окашиванию травы, вырубке молодой поросли. В частности, такие работы были произведены на улице Рожкова», - говорится в сообщении.

Также на днях на придомовой территории дома 26а по проспекту 50 лет Октября были вырублены деревья, заслоняющие свет жителям дома.