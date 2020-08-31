РИАМО - 31 авг. Программа вакцинации от гриппа стартует в Москве 1 сентября, москвичи смогут привиться во всех взрослых, детских городских поликлиниках и в 44 пунктах мобильной вакцинации, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

В общей сложности в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации.

«Сделать прививку москвичи могут бесплатно. <...> Мы постарались организовать программу так, чтобы сделать прививку от гриппа горожане могли быстро и удобно», - сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Для вакцинации понадобится только паспорт и письменное согласие. Его оформляют на месте. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации.

Вакцинацию делают отечественными препаратами. Они являются инактивированными, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям.