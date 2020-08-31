РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 авг. День открытых дверей прошел в учреждениях культуры Балашихи в рамках единой областной акции «Культура – это мы», в библио-холле в этот день провели интерактивный праздник для жителей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«День открытых дверей мы начали у крыльца библио-холла, где провели интерактивную развлекательную программу. Приглашали жителей на праздник в наш конференц-зал. Там в рамках сотрудничества центров памяти великого русского поэта Федора Тютчева состоялось открытие выставки «Есть милая страна…», посвященной 100-летию музея-заповедника «Усадьба «Мураново» имени Тютчева», - сказала заместитель директора Централизованной библиотечной системы Балашихи Лариса Покрасова.

Она добавила, что гостям также представили программу «Город родной, мы гордимся тобой!», посвященную 190-летию Балашихи, провели презентацию 51-го номера журнала «Балашиха: голоса сердец».

В ходе мероприятия собравшимся рассказали и о клубе «Золотой возраст», который работает на базе библио-холла по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие».