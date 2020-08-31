РИАМО – 31 авг. В Бюро кредитных историй (БКИ) выяснили, что в прошлом месяце россияне стали использовать кредитные карты сразу после получения чаще, чем когда-либо, специалисты считают, что отношение к ним изменилось из-за пандемии, - кредитки перестали откладывать на дальнюю полку, пишет в понедельник газета «Коммерсантъ».

«Но далеко не все, кто активно использует кредитные лимиты, могут уложиться в грейс-период и воспользоваться средствами бесплатно», - говорится в сообщении.

Это может привести к дальнейшему увеличению долга.

Согласно подсчетам, уровень утилизации лимита (совершение покупки или получение средств в банкомате) за первый месяц после получения кредитки вырос на 14% и достиг 68%. Подобная ситуация наблюдалась в августе 2015 года. При этом повышение случилось со всеми диапазонами сумм.