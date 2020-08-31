РИАМО - 31 авг. Глава Балашихи Сергей Юров поздравил работников сферы образования с предстоящим началом нового учебного года на августовской педагогической конференции городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Конференция прошла в школе №21 в микрорайоне Дзержинского. В ней приняли участие председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, депутаты городского совета Марина Жирова и Вячеслав Глазунов, депутат Московской областной думы Тарас Ефимов, учителя и руководители образовательных учреждений.

«Дорогие педагоги, традиционно в преддверии 1 сентября мы подводим итоги предыдущего учебного года, ставим задачи на новый. Наша система образования получает высокую оценку правительства Московской области, мы находимся в числе лучших городов. За это огромные слова благодарности нашим директорам образовательных учреждений, всем педагогам», — сказал Юров.

Он поздравил всех собравшихся на конференции и все коллективы с наступающим учебным годом и с наступающим юбилеем города.

Он вручил педагогам награды, а также юбилейные медали к 190-летию Балашихи начальнику управления по образованию администрации городского округа Александре Зубовой, директору школы №16 Любови Миклушонок, бывшему директору Балашихинского лицея Галине Патяко и другим. Директор учебно-методического центра городского округа Татьяна Рожкова была отмечена почетным знаком «Заслуженный работник образования Московской области».

«Огромные слова благодарности и низкий поклон за ваш труд, за воспитание детей, за наше будущее. Всем желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого хорошего», - отметил Геннадий Попов.

Также педагогам вручили награды губернатора Московской области, министерства образования Подмосковья, Мособлдумы и совета депутатов Балашихи.

«Высоко оценено образование Балашихи. В первую очередь такое качество создают ваши коллективы. Поздравляю с наступающим новым учебным годом», - добавил Тарас Ефимов.

В 2020 году школы Балашихи с медалью «За особые успехи в учении» закончил 281 ученик. 56 выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов. Пять детей стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.