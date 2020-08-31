РИАМО - 31 авг. Сотрудники Group-IB зафиксировали в августе резкий рост создания фишинговых и мошеннических ресурсов, за последний месяц лета их число увеличилось почти в три раза, пишет в понедельник газета «Известия».

За лето удалось выявить свыше 100 фейковых сайтов, предлагающих якобы дешевые авиабилеты. Многие из них уже заблокировали.

«В конце июля таких ресурсов было три десятка, в середине августа — уже около сотни. Большая их часть нацелена именно на продажу авиабилетов, но столкнуться с мошенничеством сейчас можно во всем, что касается путешествий: бронь номеров в отелях, аренда авто. Чтобы ввести людей в заблуждение, интернет-аферисты часто используют бренды известных перевозчиков и агрегаторов», – сказал глава направления антиконтрафакта департамента интеллектуальной защиты Group-IB Яков Кравцов.

За первое полугодие текущего года количество IT-преступлений выросло на 91,7% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, в Group-IB рекомендуют покупать билеты только на официальных сайтах и обязательно проверять доменное имя ресурса. В случае, если ресурс был создан не более чем пару месяцев назад, высока вероятность, что он мошеннический, говорят в компании.