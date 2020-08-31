РИАМО - 31 авг. Все работники системы образования в Москве сдали тесты на коронавирусную инфекцию, антитела удалось выявить у 13,3%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

У трех процентов проходивших тесты результат был положительным. Их на работу пока не допустят.

«В Москве протестировали на коронавирус всех работников сферы образования до начала учебного года. Более 180 тысяч человек прошли ИФА-тестирование. У 5,5 тысячи сотрудников, то есть у 3%, тест дал положительный результат, они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах. У 24,1 тысячи человек, а это 13,3% всех сотрудников, были выявлены антитела к коронавирусу», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Тестирования проходили не только педагоги, но и работники столовых, охранных предприятий, клининговых компаний и другие сотрудники.

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Текстовая трансляция

31 АВГУСТА

- Первые поставки вакцины от Covid‑19 начнутся в сентябре. На третий этап испытаний уже набрали 2,5 тысячи человек.

- Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус. У 5,5 тысячи сотрудников тест дал положительный результат.

Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 993 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 146 больных. В Москве - 685.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 916 человек. За весь период пандемии столичные врачи вылечили 214 121 пациента.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончался 4 821 человек с Covid-19.