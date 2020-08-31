РИАМО - 31 авг. Все работники системы образования в Москве сдали тесты на коронавирусную инфекцию, антитела удалось выявить у 13,3%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
У трех процентов проходивших тесты результат был положительным. Их на работу пока не допустят.
Тестирования проходили не только педагоги, но и работники столовых, охранных предприятий, клининговых компаний и другие сотрудники.
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31 АВГУСТА
- Первые поставки вакцины от Covid‑19 начнутся в сентябре. На третий этап испытаний уже набрали 2,5 тысячи человек.
- Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус. У 5,5 тысячи сотрудников тест дал положительный результат.
Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 4 993 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 146 больных. В Москве - 685.
- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 916 человек. За весь период пандемии столичные врачи вылечили 214 121 пациента.
- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончался 4 821 человек с Covid-19.
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