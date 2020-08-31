РИАМО - 31 авг. Сбербанк, Страховой Дом ВСК и ряд других страховых компаний начали продавать онлайн полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) через свой маркетплейс на сайте или в приложении Сбербанк Онлайн, где можно купить также сервисный продукт помощи автовладельцам на дороге, говорится в сообщении пресс-службы Страхового Дома ВСК.

«Страховой Дом ВСК и Сбербанк связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Наши партнеры всегда идут в ногу со временем и реализуют прогрессивные и технологичные сервисы. Мы уверены, что новый маркетплейс будет крайне востребован у автовладельцев благодаря удобству использования и полноте предоставляемой информации. Розничная интернет-площадка создает еще больше возможностей для покупки автостраховки в соответствии с индивидуальными потребностями каждого автовладельца», – отметила заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Чтобы оформить полис через маркетплейс, водителю будут нужны свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) или паспорт транспортного средства (ПТС), а также паспорт и водительское удостоверение.

На розничной интернет-площадке есть возможность рассчитать и сравнить стоимость полиса ОСАГО сразу в нескольких страховых компаниях, узнать свой коэффициент «аварийности», получить скидку за безаварийную езду и приобрести полис.

Так как авторизация осуществляется по Сбербанк ID, при оформлении договора не нужно вводить персональные данные. Клиент попадает уже в предзаполненную форму. Оформленный полис выбранной страховой компании будет направлен на электронную почту клиента. Распечатывать его не обязательно. Необходимо лишь знать серию и номер документа либо показать его на экране мобильного телефона. При желании автовладелец может распечатать электронный полис на обычной бумаге.

Сервис по дистанционному выбору и покупке полиса ОСАГО стал доступен благодаря принятому в конце апреля закону, снявшему ограничения на полноценную продажу страховых продуктов с привлечением высокотехнологичных партнеров, использующих онлайн-площадки.

«Сбербанк первым из российских банков запустил маркетплейс по ОСАГО, который работает в соответствии с измененным законодательством: банк выступает агентом страховых компаний, полисы которых можно оформить онлайн. При этом на площадке с участием партнеров выстроен полный клиентский путь — от выбора страховой компании до заключения договора и оплаты полиса. В ближайшее время на маркетплейсе также будет реализована продажа полисов автокаско. Кроме того, в будущем планируется настроить работу интернет-площадки так, чтобы предложение об оформлении или продлении автостраховки поступало клиентам при возникновении у них такой необходимости», – сказала Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Блока «Благосостояние» ПАО Сбербанк.