РИАМО – 31 авг. В интернете опубликовали видеозапись, на которой сотрудники ФСБ задерживают финансистов запрещенной на территории РФ организации «Исламское государство», сообщает Газета.ru.

«На кадрах снято, как одного из преступников силовики укладывают на землю, других они задерживают в квартире», - говорится в сообщении.

Сначала на мужчинах застегнули наручники, после чего их посадили в автобус. Также у них нашли личные документы: паспорта, банковские карты и мобильные телефоны.

В отношении них возбудили уголовные дела.

Видео задержания финансистов террористической организации в Москве>>