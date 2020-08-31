РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 авг. В 26 школах городского округа Щелково 3 сентября пройдет «Диктант Победы», во время акции будут соблюдаться все необходимые меры безопасности, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году к акции «Диктант Победы» присоединится более 35 стран, организовано свыше 6,5 тысячи площадок. На территории городского округа Щелково организовано 26 площадок», - говорится в сообщении.

Написать «Диктант Победы» можно будет в следующих учреждениях: школы №№1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, гимназия №6, лицей №7; деревня Медвежьи-Озера, школа №19; поселок Краснознаменский, школа №20; деревня Серково школа №21; поселок Монино, школы №№22, 23, 24, кадетская школа-интернат с первоначальной летной подготовкой.

Поучаствовать в акции можно также в учреждениях: поселок Фряново, школа №25; деревня Ново, школа №26; село Трубино, школа №27; деревня Огуднево, школа №28; поселок Литвиново, школа №29. Кроме того, участие можно принять в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф.