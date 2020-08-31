РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. Школа в поселке Малаховка подмосковных Люберец готовится к открытию 1 сентября, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса школы №48 на улице Пионерской в поселке Малаховка городского округа Люберцы. Открытие планируется 1 сентября», - говорится в сообщении.

Школа построена в рамках нацпроекта «Образование». Открытие нового корпуса позволит перевести обучение в школе на одну смену.

«В трехэтажном здании просторные коридоры и учебные классы, библиотека с современными учебными пособиями и методическими материалами, столовая, помещения медицинского назначения, актовый и спортивный залы, а также необходимые технические и административные помещения», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

На прилегающей территории предусмотрены спортивные и игровые площадки. Общая площадь здания составила более 7,9 тысячи квадратных метров.