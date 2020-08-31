РИАМО - 31 авг. Воздух в столице прогреется до плюс 28-30 градусов тепла, по данным метеорологов, температура может побить рекорд 1963 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

«До абсолютного рекорда температура воздуха не дотянет, но будет побит рекорд более чем полувековой давности», — отмечается в материале.

В последний день лета 1963 года столбики термометров поднялись до отметки в 28 градусов.

С 1 по 6 сентября ожидается теплая и сухая погода, в этот период наступит «молодое» бабье лето.