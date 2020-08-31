РИАМО - 31 авг. В Москве закончилась акция по бесплатной ранней диагностике онкозаболеваний в поликлиниках, она проходила с 30 июля по 30 августа, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В течение месяца жители Москвы могли абсолютно бесплатно пройти раннюю диагностику четырех самых распространенных видов онкологических заболеваний в одной из 66 городских поликлиник. За это время врачи провели более 78 тысяч обследований для 40 тысяч москвичей, среди которых 76% – женщины. В столице регулярно проводятся подобные акции. Они помогают выявить болезнь на ранней стадии, что способствует более эффективному лечению», – отметила Ракова.

Чаще всего пациенты выбирали в качестве обследования анализ кала на скрытую кровь, который помогает выявить колоректальный рак. Такое исследование прошли более 28 тысяч человек.

Анализ мазка на онкоцитологию, с помощью которого можно выявить признаки рака шейки матки, сдали свыше 18 тысяч женщин. Для 15 тысяч женщин провели маммографию, для двух тысяч женщин – УЗИ. Примерно восемь тысяч мужчин сдали анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА), чтобы диагностировать рак предстательной железы.

Результаты скрининга доступны в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО». При наличии отклонений от нормы врачи связываются с пациентом и направляют на дальнейшую диагностику. Так, по итогам программы 3% прошедших онкоскрининг направлены на дополнительное обследование.