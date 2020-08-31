РИАМО - 31 авг. В Москве закончилась акция по бесплатной ранней диагностике онкозаболеваний в поликлиниках, она проходила с 30 июля по 30 августа, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Чаще всего пациенты выбирали в качестве обследования анализ кала на скрытую кровь, который помогает выявить колоректальный рак. Такое исследование прошли более 28 тысяч человек.
Анализ мазка на онкоцитологию, с помощью которого можно выявить признаки рака шейки матки, сдали свыше 18 тысяч женщин. Для 15 тысяч женщин провели маммографию, для двух тысяч женщин – УЗИ. Примерно восемь тысяч мужчин сдали анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА), чтобы диагностировать рак предстательной железы.
Результаты скрининга доступны в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО». При наличии отклонений от нормы врачи связываются с пациентом и направляют на дальнейшую диагностику. Так, по итогам программы 3% прошедших онкоскрининг направлены на дополнительное обследование.
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