РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. В подмосковных Люберцах стали известны финалисты игр окружной Любительской баскетбольной лиги, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

В прошедшие выходные во Дворце спорта «Триумф» состоялся финал игр люберецкой Любительской баскетбольной лиги сезона 2020 года.

«По итогам финала чемпионский кубок завоевала команда «Академия спорта «Олимп», вторыми стали «Болерс Котельники», а бронзу завоевала команда «Братство районов». «Академия спорта «Олимп» подтвердила статус победителей прошлогоднего сезона», - говорится в сообщении.

В 2020 году лучшим игроком турнира стал Александр Шадрин из команды «Олимп». Лучшим разыгрывающим игроком признали Мгера Петросяна из «Братства районов». Лучшим атакующим защитником назвали Никиту Рогожина из «Академии спорта Олимп».

Лучшим легким форвардом стал Кирилл Бутенко из IPHOME. Лучший тяжелый форвард - Ярослав Гуреев из «Братства районов». Звания «Лучший центровой» был удостоен Адмир Ровчанин из «Боллерс Котельники».

«Поздравляем чемпионов и благодарим все команды за удачно состоявшийся сезон и зрелищный баскетбол», - заключается в сообщении.