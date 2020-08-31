Любимый москвичами праздник – День города – решили в этот раз посвятить музеям. Поскольку в нынешней эпидемиологической обстановке большие скопления людей нежелательны, праздник 5 и 6 сентября пройдет не на Тверской улице, как в прошлые годы, а на более чем 40 площадках во всех округах города – на улицах и площадях, на бульварах и в парках. Гостей ждут масштабные арт-объекты, исторические реконструкции, мастер-классы, выставки, лекции, интеллектуальные игры, концерты и спектакли для всей семьи. Участие в мероприятиях бесплатное, но на некоторые активности потребуется регистрация. О самых интересных площадках читайте в обзоре РИАМО.

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«Ожившие» картины

Яркая новинка Дня города в этом году – «ожившие» картины. Это арт-объекты и одновременно мини-спектакли: профессиональные актеры в тех же интерьерах и костюмах, что и герои знаменитых полотен, разыграют сценки по их мотивам. В Лианозовском парке таким образом «оживут» картины Бориса Кустодиева, Николая Неврева, Константина Трутовского и гравюра Ивана Теребенева. Здесь же артисты представят уличный спектакль «Квартира Шаляпина» в декорациях музыкального салона XIX века.

В парке «Печатники» можно будет изучить увеличенные репродукции известных картин «Похищение Европы» Валентина Серова и «Богатыри» Виктора Васнецова. А в парке им. 50-летия Октября перед гостями предстанут «ожившие» картины «Колхозный праздник» Сергея Герасимова, «Демон сидящий» Михаила Врубеля, «Березовая роща» Архипа Куинджи и «Завтрак на траве» Клода Моне.

В парке Горького все желающие смогут «попасть» в тот самый «шишкинский лес», погрузившись в атмосферу картины «Утро в сосновом лесу». Там установят масштабный арт-объект площадью более 100 квадратных метров: полупрозрачные стены с изображенным на них лесом сотрут границы между искусством и жизнью, мишки предстанут в виде 3D-скульптур, а дополнят композицию живые сосны.

Арт-объекты: техника, 3D-скульптуры и ретроавтомобили

Всего площадки Дня города украсят порядка 100 всевозможных арт-объектов, посвященных истории, архитектуре и природе Москвы, а также интересным изобретениям.

Любителям техники понравится в парке «Красная Пресня»: здесь можно будет разобраться в механизме работы «Винта Архимеда». На этой же площадке об истории уличного освещения расскажет композиция «Огни Москвы», состоящая из девяти фонарей разных исторических эпох.

На Академической площади в Троицке откроется выставка известных моделей советских автомобилей. Среди них будут «герой» фильма «Бриллиантовая рука» «Москвич-408» и редчайший легкий внедорожник «Москвич-415С». Особое приспособление – блок-подъемник – продемонстрирует, что любой человек может самостоятельно поднять полноразмерный автомобиль. А для детей на этой площадке подготовлено интерактивное панно «Устройство автомобиля».

Уникальные объемные витрины, которые разместятся в детском ландшафтном парке «Южное Бутово», создали специально ко Дню города совместно с московскими музеями. Внутри них посетители увидят ландшафты, природные комплексы, сцены из жизни крестьян в XVI веке, в том числе гуляния на праздник Ивана Купалы, а также знаковые эпизоды из истории Отечественных войн. А в парке «Кузьминки» появятся десять оригинальных 3D-скульптур в виде животных – большой панды, индийского льва, амурского тигра, зубра и других.

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Квизы и ЧГК

В День города все желающие могут принять участие в интеллектуальных играх – классической «Что? Где? Когда?» в Таганском парке или динамичной QUIZARENA в парке «Красная Пресня». Последняя – новинка праздника.

В рамках «Что? Где? Когда?» командам задают 12 вопросов, ответы к которым команда дает после одноминутного мозгового штурма. За каждый правильный ответ присуждается один балл. В QUIZARENA формат более разнообразный. Игра проходит в четыре этапа: первыми идут вопросы по аудио, затем вопросы с несколькими вариантами ответа, вопрос на установление хронологии событий и, наконец, задания повышенной сложности на логическое мышление.

Вести игры будут звезды интеллектуальных игр, обладатели «Хрустальных сов», «Бриллиантовых сов» и других почетных наград Анатолий Вассерман, Ровшан Аскеров, Андрей Козлов, Елизавета Овдеенко, Елена Потанина, Борис Левин, Инна Семенова и Борис Белозеров.

За два дня пройдет 24 сеанса каждой игры. Для участия понадобится регистрация на сайте праздника. Записаться может как один человек, так и целая команда до шести человек включительно, выбрав предпочтительное время.

История повсюду

пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Значительная часть «музейной» программы Дня города отведена истории. На четырех площадках праздника – в парке «Коломенское», Измайловском парке, парке «Митино» и Парке Победы в Зеленограде – порядка 370 реконструкторов воссоздадут антураж четырех различных эпох с XVII до середины XX века.

В Коломенском гости праздника попадут в шумную стрелецкую слободу XVII века, увидят смотры государева войска, побывают в мастерских ткача, кожевника и кузнеца. А у большого арт-объекта «Кран на причале» москвичам покажут, как разгружали старинные лодки – ялы, поведают о рыболовном деле и жизни купеческого сословия в ту эпоху.

Перенестись в начало XIX века можно будет в Измайловском парке. Там разобьют свои лагеря реконструкторы в образе русских и французских военных времен Отечественной войны 1812 года. Главная программа на этой площадке – воссоздание знаменитого сражения на Березине.

В митинском парке можно будет побывать на железнодорожном узле времен Первой мировой войны: изучить вагоны для первого класса и для рядового состава, пообщаться с офицерами и сестрами милосердия, понаблюдать за сборами солдат и узнать о начальном этапе войны и том, какую роль в то время играли железные дороги.

Площадку в Парке Победы в Зеленограде посвятят Великой Отечественной войне. Здесь реконструкторы обустроят штаб московского ополчения 1941 года. В нем будет вестись запись добровольцев и их ускоренная подготовка – обучение медицинскому делу, шифрованию, владению оружием. Гости увидят полевую кухню, укрепленные пулеметные позиции, арт-объект в виде учебного танка, который использовали на танковых курсах, тантамарески в виде авиатехники. А также макеты оружия, применявшегося в годы Второй мировой – пулемет Максима, винтовки и револьвер системы Нагана образца 1895 года, офицерский маузер образца 1896 года, пистолет-пулемет Дягтерева и многое другое.

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Мастер-классы по археологии, геологии, дизайну

пресс-служба департамента культуры города Москвы

Детей на празднике ждут мастер-классы на любой вкус – кулинарные, ремесленные, ботанические, художественные и так далее. Некоторые в увлекательной форме познакомят с разными профессиями. Так, если у ребенка есть интерес к археологии, стоит посетить с ним парк «Печатники». Там появится «Археологический дом», или походный дом археологов – именно такие они ставят над раскопом во время своей работы. Внутри гости смогут поучаствовать в импровизированных раскопках и найти настоящий «клад» – реплики находок, которые были сделаны во время раскопок в районе Зарядья и Охотного ряда.

В мир геологии можно погрузиться на Городецкой улице. В шале «Геологическая станция» школьникам расскажут о том, как появляются сталактиты и сталагмиты, что такое соляной светильник, как ведут себя тектонические плиты и какие горные породы представлены в земной коре на территории Москвы. На такой же «станции» на Ключевой улице подготовили немного другую программу, предполагающую изучение вулканических пород и различных минералов, создание геологических карт и кулонов с самоцветами.

«Научная лаборатория» на пересечении Юровской и Соколово-Мещерской улиц даст преставление об оптике и процессе образования кристаллов. Дети смастерят поделки с кристаллами и проведут под руководством ведущих интересные научные эксперименты. А на «Крафт-фабрике» на площади Славы ребята почувствуют себя дизайнерами украшений и познакомятся с профессиями будущего – специалист по ресайклингу (вторичному использованию вещей, производству из вторсырья) и проектировщик систем энергосбережения.

Скейт-парки, SUP-серфинг и гонки беспилотников

Любителей активного отдыха и спортивных развлечений ждут целых десять уникальных скейт-парков, тренировки по SUP-серфингу, гонки радиоуправляемых моделей и возможность научиться управлять роботом-беспилотником.

В популярном водном виде спорта – SUP-серфинге – можно попробовать себя на площадке празднования Дня города в поселении Московский (ТиНАО). На его Центральной площади установят бассейн, повторяющий по дизайну пруд ботанического сада «Аптекарский огород». Весь необходимый инвентарь, включая спасательные жилеты, а также профессиональный инструктаж участники получат на месте.

На этой же площадке гости праздника смогут поднять в воздух радиоуправляемые модели и совершить пару эффектных воздушных пируэтов. Тренеры расскажут, как это сделать с помощью VR-шлема. Также здесь пройдут яркие показательные выступления опытных «пилотов» и 56 сеансов захватывающих гонок.

Большие скейт-парки можно будет посетить в 16-м районе Зеленограда, на пересечении Юровской и Соколово-Мещерской улиц, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Митинская, Городецкая, Святоозерская, Ключевая, Перерва, Профсоюзная и Матвеевская. В них будут стрит-зоны, всевозможные подкаты, бетонные грани для скольжения и боулы, на которых смогут поупражняться люди с любым уровнем подготовки. Приходить нужно со своими BMX, беговелами, самокатами, роликами и скейтбордами. Не стоит забывать про защитный инвентарь – всем посетителям роллердромов необходимо надевать шлем, наколенники и налокотники. На случай, если понадобится помощь или совет, в скейт-парках всегда будут присутствовать инструкторы.

Все подробности о грядущем празднике и актуальное расписание можно узнать на сайте.

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