РИАМО - 31 авг. В столице в августе выявили почти в два раза меньше случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в июне, среднесуточный темп прироста новых случаев за последний месяц лета составил 0,27%, что является показателем стабильной эпидемиологической ситуации в городе, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в столице выявили 685 новых случаев Covid-19.

«Среди новых заболевших 46,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24,5% – от 46 до 65 лет, 10,5% - от 66 до 79 лет, еще 9,1% – старше 80 лет. Также 9,8% среди заболевших - дети», — говорится в сообщении.

Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирусную инфекцию, в мегаполисе число новых случаев инфицирования держится на низком уровне.

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31 АВГУСТА

- Первые поставки вакцины от Covid‑19 начнутся в сентябре. На третий этап испытаний уже набрали 2,5 тысячи человек.

- Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус. У 5,5 тысячи сотрудников тест дал положительный результат.

Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 993 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 146 больных. В Москве - 685.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 916 человек. За весь период пандемии столичные врачи вылечили 214 121 пациента.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончался 4 821 человек с Covid-19.