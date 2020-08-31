РИАМО - 31 авг. В Госдуму будет внесен законопроект, который запретит забирать у граждан за долги домашних животных, автором законопроекта является глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет в понедельник газета «Известия».

«Например, сельскохозяйственных животных (племенной, молочный и рабочий скот, а также оленей, кроликов, птиц, пчел) запрещено изымать за долги уже сегодня, а домашних — можно. С нашей точки зрения, это варварство, кощунство и запредельная жестокость. В нашем случае речь идет, прежде всего, о кошках и собаках, а также о диких животных, которых официально не запрещено содержать в жилых домах», — сказал Бурматов.

Не смогут отобрать питомцев все организации, включая коллекторов, приставов. Хотя они считают изъятие животных эффективной мерой. Например, в Подмосковье микрофинансовая организация «Кредит 911» изъяла шесть собак, трех кошек и одного крокодила.

«Все-таки животное — это особый объект гражданских прав, и оно не может рассматриваться как вещь. Поэтому запрет на их арест за долги должен быть прописан в законодательстве», — отметил первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Законопроект поддерживают во всех фракциях Госдумы.