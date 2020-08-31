РИАМО - 31 авг. В Госдуму будет внесен законопроект, который запретит забирать у граждан за долги домашних животных, автором законопроекта является глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет в понедельник газета «Известия».
Не смогут отобрать питомцев все организации, включая коллекторов, приставов. Хотя они считают изъятие животных эффективной мерой. Например, в Подмосковье микрофинансовая организация «Кредит 911» изъяла шесть собак, трех кошек и одного крокодила.
«Все-таки животное — это особый объект гражданских прав, и оно не может рассматриваться как вещь. Поэтому запрет на их арест за долги должен быть прописан в законодательстве», — отметил первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
Законопроект поддерживают во всех фракциях Госдумы.
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