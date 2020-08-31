РИАМО (МЫТИЩИ) - 31 авг. В городском округе Мытищи в 2020 году выделили 66,2 миллиона рублей на ремонт дорог и ям во дворах, ремонтные работы близятся к завершению, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Заканчивается лето, а вместе с ним близится к завершению активный ремонт дорог и ям во дворах. В 2020 году в рамках софинансирования из бюджета Подмосковья в Мытищах ремонтируют 52 автомобильные дороги общей протяженностью 17,5 километра.

«Площадь ремонта - более 89 тысяч квадратных метров. Стоимость работ - 66,2 миллиона рублей. На ремонт во дворах и внутриквартальных проездах было выделено 8 миллионов рублей, в том числе из областного бюджета 5 миллионов рублей. В системе СКПДИ в этом году была зарегистрирована 4 101 яма. На данный момент ремонтные работы близятся к завершению», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что наибольший акцент сделан на улучшение дорожных условий на территории сельских населенных пунктов – 43 дороги, в городе Мытищи - на девяти улицах. Помимо данных, поступающих через портал «Добродел», учитываются обращения граждан, направленные в адрес администрации городского округа, а также экспертных заключений о степени износа дорожного полотна.

«Сейчас 165 участников на портале. Это те, кто неравнодушен и своим участием вносит лепту в благоустройство любимого округа. Из 12 дорог лидируют: улица Конституции - 47 голосов, улица Крестьянская (участок 2), деревня Рождественно - 35 голосов, улица Юрьевcкая, деревня Сухарево - 26 голосов, Клязьминский переулок, деревня Пирогово - 20 голосов, улица Железнодорожная (участок 1) - 14 голосов», - добавил Азаров.