РИАМО - 31 авг. Сотрудники ФСБ в ряде регионов РФ, в том числе в столице, задержали членов «Исламского государства», террористической организации, запрещенной в России, сообщает Nation News.

«Правоохранители пресекли незаконную деятельность финансистов в пяти российских регионах. Преступники работали в интересах боевиков ИГ», — говорится в сообщении.

Преступники осуществляли незаконную деятельность в том числе на территории Москвы, Дагестана и ХМАО. Они собирали и переправляли деньги на нужды террористов.

В отношении шести членов террористической организации были возбуждены уголовные дела. У задержанных изъяли платежные инструменты и средства связи, которые являются доказательством деятельности финансистов.

Видео задержания финансистов террористической организации в Москве>>