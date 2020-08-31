РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. В парке Талалихина Подольска в понедельник пройдет заключительное в летнем сезоне 2020 года занятие цигун, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник, 31 августа, в парке Талалихина состоится заключительное в этом сезоне занятие цигун! Встречаемся в 20:00 на лужайке около памятника Талалихину. Ведет занятия сертифицированный инструктор Ирина Сиредина. Вход свободный», - говорится в сообщении.

Цигун научит накапливать энергию и направлять ее на себя, свои истинные цели, а в первую очередь на крепкое здоровье и долголетие. Подходит людям с любой физической подготовкой, ограничений по возрасту также нет. Занятия проходят с соблюдением мер безопасности. Занятие состоится при отсутствии сильного дождя. Узнать подробности можно по телефону: 8(903)520-04-50.