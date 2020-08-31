РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 авг. Заключительный этап конкурса «Мой двор — моя гордость» стартовал в Балашихе, в этом году за звание самой благоустроенной придомовой территории в состязании борются 52 двора, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс проходит в пятый раз по инициативе Общественной палаты Подмосковья. Его поддерживают областное министерство благоустройства и администрация Балашихи. Участниками состязания становятся жители, которые своими силами облагораживают дворы многоквартирных домов.

«Лучшие дворы выберут из числа 18 финалистов, которые прошли отборочный этап по фотографиям. Свой вердикт жюри вынесет после объезда дворов-финалистов. Победителей конкурса назовут в пяти номинациях: «В гостях у сказки», «Цветочная поляна», «Очумелые ручки», «Всем миром» и «Один за всех», - говорится в сообщении.

Также определят обладателя приза зрительских симпатий. Цель конкурса – поощрить активных граждан, которые своими руками благоустраивают дворы.