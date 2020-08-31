РИАМО - 31 авг. В столице за минувшие сутки выявили 685 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии выявлено 262 418 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки после Covid-19 выздоровели 916 человек, за весь период врачи столицы вылечили 214 121 пациента.

Также за прошедшие сутки скончались 12 пациентов с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период эпидемии в Москве умер 4 821 человек с коронавирусом.

В России за сутки выявили 4 993 случая заражения коронавирусом в 83 регионах. За весь период эпидемии зарегистрировано 995 319 случаев инфицирования, скончались 17 176 пациентов, вылечились 809 387 человек.

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31 АВГУСТА

- Первые поставки вакцины от Covid‑19 начнутся в сентябре. На третий этап испытаний уже набрали 2,5 тысячи человек.

- Все работники образовательной системы Москвы прошли тестирование на коронавирус. У 5,5 тысячи сотрудников тест дал положительный результат.

Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 4 993 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 146 больных. В Москве - 685.

- В Москве за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 916 человек. За весь период пандемии столичные врачи вылечили 214 121 пациента.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончался 4 821 человек с Covid-19.