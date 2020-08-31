РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 авг. В полицию Люберец за минувшую неделю поступило более 1,8 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе поступило 1 870 обращений от граждан в МУ МВД России «Люберецкое». По данным обращениям возбуждено 26 уголовных дел, 19 из них раскрыто по горячим следам», – сказал Романцев.

За неделю на территории обслуживания произошло 158 ДТП с пятью пострадавшими.