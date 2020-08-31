РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 авг. Сотрудники Подольского филиала ГКУ Московской области «Мособллес» рассказали юнармейцам Подольска о безопасности в лесу, говорится в сообщении местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«Сотрудники Подольского филиала ГКУ Московской области «Мособллес» провели встречу с юнармейцами округа. В ходе мероприятия сотрудники лесной охраны рассказали о своей подведомственной территории, о лесохозяйственных мероприятиях, проводимых в лесничествах: о санитарных рубках и посадке леса, о противопожарной защите и лесопатологическом мониторинге лесов», - говорится в сообщении.

Инженер по лесопользованию I категории Мария Прохорова показала презентацию о диких животных Подмосковья, съедобных и ядовитых растениях. А также о мерах безопасности в лесу и об опасностях, связанных с клещами.

Ребятам из отряда «Юнармии» очень понравился формат занятия: выход в лес и презентация в зале. Они получили знания, которые смогут использовать не только для повышения своей общей образованности, но и применять их в повседневной жизни.

«Теперь ребята хотят поучаствовать в практических занятиях в лесу и посадках леса», - отметил пресс-секретарь местного штаба «Юнармия» городского округа Подольск Иван Теслюк.