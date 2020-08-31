РИАМО - 31 авг. Метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова заявила, что будущая зима в России, скорее всего, будет суровой в климатическом смысле, первые морозы могут прийти уже в начале ноября, сообщает URA.RU.

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму. Судя по долгим дождям, будут и оттепели», — сказала Пестрякова.

Она отметила, что средней датой начала зимы в России считается 7 ноября. По ее словам, зима в этом году может начаться именно в ноябре.

Метеоролог подчеркнула, что предварительно Гидрометцентр также заявляет о сильных морозах будущей зимой. Осень также будет прохладной. Жаркими будут лишь первые дни осеннего периода, а затем стоит ожидать постепенного понижения температур. Появление более точного прогноза стоит ждать в сентябре.