РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 авг. Сотрудники пожарной охраны потушили возгорание в квартире жилого дома на улице Твардовского подмосковной Балашихи, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«31 августа в 00:27 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Балашиха, улица Твардовского, дом №18, квартира №226. В 01:11 пожар ликвидирован», – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. К ликвидации пожара привлекли семь человек и две единицы техники.