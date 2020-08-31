РИАМО - 31 авг. Студенты, аспиранты и ординаторы могут использовать карту для льготного проезда в городском общественном транспорте и получать скидки в магазинах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Сейчас пользователями карт являются почти 455 тысяч студентов, аспирантов и ординаторов, из них 24,3 тысячи получили ее в этом году.
Оформить карту москвича могут студенты, аспиранты очного отделения и ординаторы, обучающиеся по программам ординатуры в аккредитованных учреждениях Москвы. Кроме того, аспиранты, зарегистрированные в Москве, но обучающиеся в ВУЗах других городов также имеют право на получение льготной карты.
Карту москвича можно оформить онлайн на портале mos.ru.
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