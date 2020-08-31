РИАМО - 31 авг. Студенты, аспиранты и ординаторы могут использовать карту для льготного проезда в городском общественном транспорте и получать скидки в магазинах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Карта москвича — это удобный способ получения стипендий и других социальных выплат. Всего с момента появления услуги по оформлению и выдаче карт москвича для студентов, аспирантов и ординаторов выпущено 2,6 миллиона карт», — сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Сейчас пользователями карт являются почти 455 тысяч студентов, аспирантов и ординаторов, из них 24,3 тысячи получили ее в этом году.

Оформить карту москвича могут студенты, аспиранты очного отделения и ординаторы, обучающиеся по программам ординатуры в аккредитованных учреждениях Москвы. Кроме того, аспиранты, зарегистрированные в Москве, но обучающиеся в ВУЗах других городов также имеют право на получение льготной карты.

Карту москвича можно оформить онлайн на портале mos.ru.