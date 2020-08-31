РИАМО - 31 авг. Дом купца Дмитрия Виноградова в столице сдадут в аренду на десять лет и отреставрируют, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Арендатора выберут на аукционе.

«Победитель аукциона должен будет разработать проектную документацию по сохранению и приспособлению объекта для современного использования, а также выполнить эти работы не более чем за три года. Будущему арендатору предстоит проводить ремонт здания в течение всего срока аренды», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что зданию необходима комплексная реставрация.

«Дом купца Виноградова остро нуждается в проведении комплексной реставрации. Именно этим предстоит заняться победителю торгов. Поскольку он является признанным памятником архитектуры, все работы по возвращению дому исторического облика должны быть проведены строго в соответствии с согласованной документацией и под контролем Мосгорнаследия», - пояснил Емельянов.

Заявки на участие в аукционе принимают до 18 сентября. Торги пройдут 24 сентября.

Дом купца Дмитрия Виноградова построили в 1880 году. До 1917-го дом был в собственности у купеческой семьи. В 2019 году его признали объектом культурного наследия регионального значения.