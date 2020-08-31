РИАМО - 31 авг. В Московской области неизвестный сообщил о минировании всех роддомов, больниц, торговых центров, гипермаркетов, зданий суда, угроза оказалась ложной, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Вчера (30 августа – ред.) в 17:45 от дежурного ГУВД Московской области поступила информация об анонимном сообщении о минировании на территории Московской области всех роддомов, больниц, торговых центров, гипермаркетов, зданий суда», - говорится в сообщении.

Эвакуация проводилась из 23 объектов. Всего было эвакуировано 2 478 человек, из который 378 детей.

К 22:21 кинологи проверили 1 221 здание на наличие взрывчатых веществ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Угроза не подтвердилась.