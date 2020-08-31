РИАМО - 31 авг. Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в Можайском городском округе, изъять и уничтожить снаряд планируют 1 сентября, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Вчера в 21:04 от оперативного дежурного ЕДДС Можайского округа в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни населения нет. Полиция выставила охрану. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 1 сентября.