РИАМО - 31 авг. Неизвестный сообщил о минировании залов ожидания и нескольких самолетов в аэропорту Шереметьево, угроза не подтвердилась, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 16:15 30 августа 2020 года от сменного директора аэропорта Шереметьево поступила информация о том, что на электронную почту аэропорта поступило анонимное сообщение с угрозой минирования залов ожидания аэропорта Шереметьево и нескольких самолетов, находящихся на стоянке», - говорится в сообщении.

Аэропорт продолжал работать в штатном режиме. Был введен режим «Аноним» и усилены меры безопасности. Эвакуация не проводилась.

Кинологические расчеты обследовали все помещения и прилегающую территорию аэропорта. Наличие взрывоопасных веществ не подтвердилось. Вызов оказался ложным.