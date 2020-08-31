РИАМО - 31 авг. В городском округе Люберцы в поселке Малаховка легковой автомобиль врезался в дерево, пострадали шесть человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Легковой автомобиль совершил наезд на препятствие в виде дерева. В автомобиле находилось шесть человек, из них двое детей», - говорится в сообщении.

Пять пострадавших госпитализированы в Люберецкую районную больницу имени А.В. Ухтомского, а один ребенок госпитализирован в «МОНИКИ» в Москве.