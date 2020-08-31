РИАМО - 31 авг. В столице неизвестные избили молодого человека, он обратился в ОМВД России по Можайскому району города с заявлением о причинении телесных повреждений, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Его избили двое неизвестных и скрылись.

«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ (побои)», — говорится в сообщении.

Ранее главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем в Telegram-канале об избиении активиста, журналиста «Эха Москвы» Егора Жукова. Венедиктов опубликовал фото избитого Жукова и написал, что молодого человека было рекомендовано госпитализировать. Ему диагностировали травму головы.