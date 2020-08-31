РИАМО - 31 авг. В городском округе Химки в микрорайоне Сходня обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 15:12 30 августа 2020 года от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Химки в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса», - говорится в сообщении.

Силами Химкинского УМВД выставлена охрана. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны РФ на понедельник.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.