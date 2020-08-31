РИАМО - 31 авг. В столице создан межотраслевой кластер спортивной индустрии SportTech, его участниками стали уже 37 учреждений, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Кластер создан на базе Московского инновационного кластера. В числе его участников Межотраслевой инжиниринговый центр МГТУ имени Н.Э. Баумана, научные институты, предприятия космической отрасли и медцентры.
На данный момент кластер занят созданием композитного велосипеда и тренажера для гребли. Для этих направлений ищут инвесторов.
Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, для участников кластера создана экосистема, они могут занять место на быстрорастущих рынках.
При совместной работе участники межотраслевого кластера смогут оптимизировать расходы на исследование и производство.
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