РИАМО - 31 авг. В столице создан межотраслевой кластер спортивной индустрии SportTech, его участниками стали уже 37 учреждений, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Кластер создан на базе Московского инновационного кластера. В числе его участников Межотраслевой инжиниринговый центр МГТУ имени Н.Э. Баумана, научные институты, предприятия космической отрасли и медцентры.

«Мы рассчитываем, что SportTech станет одной из ведущих технологичных площадок для ресурсоемких и масштабных проектов в спортивной отрасли. Он будет напрямую работать со стартапами и инвесторами, аккумулировать лучшие идеи и реализовывать их», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

На данный момент кластер занят созданием композитного велосипеда и тренажера для гребли. Для этих направлений ищут инвесторов.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, для участников кластера создана экосистема, они могут занять место на быстрорастущих рынках.

При совместной работе участники межотраслевого кластера смогут оптимизировать расходы на исследование и производство.