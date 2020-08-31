РИАМО - 31 авг. В городском округе Луховицы Московской области сухогруз при прохождении шлюза на реке Оке переехал резиновую лодку с мотором и рыбацкими принадлежностями, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Людей в лодке не было.

«При уточнении обстановки было установлено, что около 2-х часов ночи 30 августа 2020 года в районе населенного пункта Ловцы городского округа Луховицы дежурный сухогруза услышал крик, осветил акваторию реки и провел осмотр судна, но ничего не обнаружил», - говорится в сообщении.

Как сообщили свидетели, хозяин моторной лодки смог выплыть самостоятельно и уехал с места происшествия на своем автомобиле.

В результате происшествия никто не пострадал. Розлива топлива не произошло, повреждений судов, которые могут повлиять на судоходные качества, нет.