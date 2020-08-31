РИАМО - 31 авг. В большинстве районов столицы решена проблема с нехваткой мест для детей в учебных заведениях, на сегодняшний день школы вводятся в эксплуатацию даже в не до конца заселенных районах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В целом она (проблема - ред.) решена. Более того, в детских садах мы переходим каждый год на меньший возраст. Начинали с трех лет, потом с двух с половиной принимаем уже детей. В большинстве районов эта проблема решена», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» 30 августа.

Он добавил, что в некоторых районах столицы жилые кварталы еще не полностью заселены, однако в них уже введены в эксплуатацию школы.

«Это дает гарантии родителям, что их дети 1 сентября пойдут в школы и будут нормально учиться рядом с домом», - заключил мэр.