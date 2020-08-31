РИАМО - 31 авг. Экономика столицы возвращается к нормальным темпам развития, в 2020 году объемы промышленного производства уже на 3-4% выше показателей 2019 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Объемы промышленного производства уже выше, чем в прошлом году, на 3-4%. Это хорошая динамика. Но мы понимаем, что огромное количество предприятий еще находится в сложной ситуации», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1» 30 августа.

Он добавил, что столичная экономика способна выйти на нормальный уровень развития уже в следующем году.

За первые семь месяцев 2020 года предприятия обрабатывающих отраслей в Москве отгрузили товаров, выполнили работ и предоставили услуг почти на 3 триллиона рублей.