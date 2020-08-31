РИАМО - 31 авг. В Московской области и столице в последний день лета температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, а порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в понедельник в Москве будет колебаться от 28 до 30 градусов тепла, а в Подмосковье - от 25 до 30 градусов тепла.

«Юго-западный ветер разовьет скорость от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы достигнут 12-15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в этот день составит 743 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет около 45%.