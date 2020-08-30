РИАМО - 30 авг. Главный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн сказал, что главный враг рака – это ранняя диагностика, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

При раннем обнаружении опухоли излечиваемость достигает 97%.

«Нужно следить за собой, всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюна, моча, кал, слизистая — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу», — сказал Каприн.

Он добавил, что из-за пандемии коронавируса здравоохранение откатилось со скрининговыми программами. Эксперт призвал набраться терпения и дождаться вакцинации.