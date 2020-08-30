РИАМО - 30 авг. Детский хор «Великан» исполнил песни из мультфильмов легендарного художника-постановщика Леонида Шварцмана в честь 100-летия мастера, говорится в сообщении пресс-службы «Союзмультфильм».

«Под окнами мастера прозвучали такие композиции как «Ужасно интересно» (из мультфильма «38 попугаев»), «В каждом маленьком ребенке» (из мультфильма «Обезьянки») и, конечно же, «День рождения» (из мультфильма «Крокодил Гена»)», — отмечается в материале.

Мультипликатор наблюдал выступления детей с балкона своей квартиры.

Мероприятие было организовано киностудией «Союзмультфильм» совместно с Фондом поддержки анимации.

Шварцман известен как художник-постановщик мультфильмов «Аленький цветочек», «38 попугаев», «Чебурашка и Крокодил Гена».

В конце августа мультипликатор получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и за многолетнюю и плодотворную деятельность.