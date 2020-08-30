РИАМО - 30 авг. Московский областной суд заключил под стражу 44-летнего жителя Богородского округа, который убил знакомого ножкой от табуретки и ножом, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Подмосковью.

«По данным следствия, 27 августа 2020 года подозреваемый приехал на дачный участок, расположенный на территории одного из СНТ в городе Электроугли, к своему 45-летнему знакомому», — отмечается в материале.

Между мужчинами произошел конфликт во время распития спиртных напитков. Подозреваемый нанес множественные удары ножкой от табуретки по голове и различным частям тела и ножевые колото-резаные ранения грудной клетки. Его друг скончался на месте.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, проверили показания на месте с участием подозреваемого, сейчас допрашивают свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проходит сбор и закрепление доказательной базы. Расследование дела продолжается.