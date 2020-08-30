РИАМО - 30 авг. Советский и российский мультипликатор Леонид Шварцман отмечает 100-летний юбилей, его поздравил мультипликатор Юрий Норштейн, сообщает Nation News.

Он вспомнил, что диплом Шварцман делал по «Слову о полку Игореве», это была сильная дипломная работа по графике.

«А дальше он волшебным образом повернул в сторону мультипликации. Он неповторим в персонажах мультипликации, в этом ему нет равных, а этих героев у него более сотни. К тому же, огромное количество персонажей — их не сосчитать, хотя какому-то киноведу хорошо бы сесть и составить эту картотеку», — сказал Норштейн.

Он отметил, что первые работы создатель мультфильмов делал с другом Александром Винокуровым.

Шварцман известен как художник-постановщик мультфильмов «Аленький цветочек», «38 попугаев», «Чебурашка и Крокодил Гена».

В конце августа мультипликатор получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и за многолетнюю и плодотворную деятельность.