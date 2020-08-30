РИАМО - 30 авг. В Одинцовском городском округе в городе Кубинка, на улице Армейская, дом 14 ликвидировали открытое горение гаража, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 18:16 прошла локализация пожара на площади 300 квадратных метров.

«18:47 - ликвидация открытого горения», — отмечается в материале.

Для тушения пожара привлекли 20 единиц техники и 70 человек. К пожару направлен отряд «Мособлпожспаса» для замеров предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену в воскресенье в 15:25.