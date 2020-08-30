РИАМО - 30 авг. После выступления под открытым небом пианист Денис Мацуев пообещал вернуться в Дмитров с очередным концертом, передает корреспондент РИАМО.

В воскресенье в Дмитрове состоялся концерт Дениса Мацуева, который дал старт проекту «Новые имена Подмосковья». Талантливые ребята из подмосковных школ искусств примут участие в мастер-классах от именитых преподавателей и смогут повысить свои навыки игры на музыкальных инструментах.

«Я обещаю, что обязательно сюда приеду. <...> Я могу точно сказать, что здесь есть настоящие ценители классической музыки», — сказал Мацуев.

По его словам, опен-эйр концерты не подразумевают такой «понимающей тишины», которую удалось создать дмитровчанам, собравшимся послушать музыку на Советской площади. И даже сцена с идеальной акустикой не всегда позволяет добиться такого эффекта.

Мацуев также добавил, что когда-то фонд «Новые имена» помог ему раскрыть свой талант.

«Мне как раз и помог фонд «Новые имена», когда меня заметили. <...> Я приехал в Москву <...> и та помощь, которая была оказана мне и моему поколению, абсолютно бесценна. <...> «Новые имена» — <...> это наши по духу потрясающие молодые ребята, которые имеют все шансы стать большими музыкантами», — добавил Мацуев.

По словам министра культуры Московской области Елены Харламовой, в регионе действует самая большая в стране сеть детских школ искусств.

«У нас постоянно идут конкурсы: областные, муниципальные. <...> Я так думаю, что (Подмосковье - ред.) единственный регион в стране, который оказывает одаренным детям такую поддержку», — отметила Харламова.