РИАМО - 30 авг. В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» сыграл с петербургским «Зенитом» в ничью, встреча завершилась со счетом 0:0, сообщает «Российская газета».

«Единственный шанс у ворот «Локомотива» гости создали уже ближе к перерыву, когда опасно со штрафного пробил Деян Ловрен», — отмечается в материале.

«Железнодорожники» создали опасный момент на 81-й минуте матча.

Из-за такого исхода игры московский «Спартак» остается лидером в турнирной таблице РПЛ. У команды 14 очков. У «Зенита» 13 очков.