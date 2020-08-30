РИАМО - 30 авг. Руководство компании «Ашан Ритейл Россия» приняло решение о закрытии магазина «Мой Ашан» на Тверской улице в Москве из-за неудовлетворительных результатов работы, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы компании.

«На протяжении длительного времени магазин показывал неудовлетворительные результаты, и в связи с этим руководство компании приняло решение о закрытии», - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что компания регулярно проводит комплексный анализ показателей всех магазинов. Кроме того, используется осознанный подход по оценке эффективности торговых площадок и перераспределению ресурсов между проектами.

Трехэтажный флагманский магазин работал с 28 августа 2017 года. К открытию магазин представил 3,2 тысячи наименований товаров. Его общая площадь составила 750 квадратных метров.