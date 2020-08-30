РИАМО - 30 авг. В последний день лета воздух в столице может прогреться до плюс 30 градусов, такое в последний раз было 28 лет назад, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Заключительный день августа можно с уверенностью назвать суперфиналом лета! Ведь в Москве 31 августа в дневные часы в условиях солнечной погоды воздух прогреется до плюс 25-30 градусов!» — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что так жарко в конце лета в последний раз было 28 лет назад.

После этого календарная осень начнется с резкого похолодания.